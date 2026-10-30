Жителі села на Філіппінах заявили про два роки без повеней — Mongabay

У рибальському селі Памараван у місті Малолос на Філіппінах жителі заявили, що майже два роки не потерпають від повеней після початку реалізації природного проєкту берегозахисту. Замість бетонних споруд там встановили конструкції з бамбука, устричних мушель і кокосового волокна, повідомляє Mongabay.

Памараван — низинне поселення на узбережжі Північної Манільської затоки, доступне лише човном. Раніше під час південно-західного мусону та тайфунів хвилі переливалися через наявний бетонний хвилеріз заввишки 3–4 метри й підтоплювали вулиці та будинки.

Бамбук затримує мул і пісок

У морі біля села на площі 14 гектарів встановили з’єднані бамбукові каркаси. Разом із мішками з кокосової сітки, наповненими викинутими устричними мушлями, вони працюють як хвилерізи та послаблюють енергію хвиль.

Бамбукові конструкції також затримують мул і пісок. За словами члена ради барангаю Фердинанда Круса, в окремих місцях уже накопичилося близько 0,3 метра осаду. Очікується, що приблизно за два роки рівень морського дна стане достатнім для висаджування мангрових дерев. Мішки з мушлями мають сприяти відновленню устричних рифів, які додатково зміцнюватимуть берег.

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Пілотний проєкт і вплив на рибалок

Мер Малолоса Крістіан Натівідад схвалив проєкт, розроблений нідерландською інженерною компанією Haskoning, у 2023 році. Будівництво почали 2024-го, а завершити роботи планують пізніше у 2026 році. Вартість ініціативи становить 130 мільйонів філіппінських песо, або близько 2 мільйонів доларів.

Пілотну ініціативу називають першим на Філіппінах природоорієнтованим проєктом берегозахисту. За даними Haskoning, 80–90% працівників на будівництві найняли серед жителів Памаравана. Водночас, за словами місцевого рибалки Джерома Фаустіно, понад 50 людей втратили дохід, оскільки їхні рибальські загородження та устричні ферми розташовувалися на території проєкту. Місцеві посадовці заявили, що рибалкам, яких зачепило будівництво, надавали пріоритет під час працевлаштування.

Урядовці розглядають Памараван як можливий приклад для інших схильних до повеней районів Північної Манільської затоки. Водночас президент і голова Haskoning Philippines Тревор Морріш-Гейл наголосив, що такі рішення потрібно адаптувати до гідрологічних, екологічних, геотехнічних і соціально-економічних умов кожного узбережжя.

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