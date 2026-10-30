Жителі Сіднея поскаржилися на гучні сигнали нової лінії метро — ABC News Australia

Жителі районів поблизу нової лінії Southwest Metro у Сіднеї, Австралія, поскаржилися на гучні сигнали та оголошення, які, за їхніми словами, чути навіть у помешканнях. Новий безпілотний маршрут запрацював у п’ятницю та завершив формування 66-кілометрової лінії M1, що пролягає через центральний діловий район міста до його північно-західних районів, повідомляє ABC News.

Скарги мешканців

Білл Канділіотіс, який живе приблизно за 500 метрів від станції Hurlstone Park, заявив, що сигнали метро чути в його будинку кожні чотири хвилини до першої години ночі. Він зазначив, що попередня залізнична лінія T3, закрита у вересні 2024 року для переобладнання під нову безпілотну технологію, не була такою гучною.

Інший мешканець, Скотт, який живе приблизно за 80 метрів від станції, розповів, що чує оголошення у спальні навіть із зачиненими вікнами. Місцеві жителі також створили у соцмережах групу Metro Noise Reduction Group, де обговорюють шум від сигналів та оголошень. Учасниця групи Софі Келлі заявила, що має немовля, а шум триває щодня і вночі.

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Позиція Sydney Metro

У Sydney Metro заявили, що знають про скарги, а техніки оцінюють рівні звуку вздовж лінії. Представник оператора пояснив, що гучність оголошень має відповідати низці стандартів і вимог, зокрема для екстрених ситуацій та чутності повідомлень для пасажирів.

Звукові сигнали та миготливі вогні на платформах і у вагонах використовують для попередження пасажирів про відчинення та зачинення дверей. Потяги курсують кожні чотири хвилини у будні години пік, а ввечері та у вихідні — кожні десять хвилин. У перший день роботи маршрутом до 10:00 скористалися 18 тисяч людей, а до 18:00 очікували понад 37 тисяч користувачів.

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