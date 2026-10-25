Жителі Тегерана запасаються ліками й їжею через загрозу війни — PBS NewsHour

У Тегерані жителі запасаються ліками й продуктами, а дехто планує виїхати зі столиці через побоювання нового масштабного етапу війни. Як повідомляє PBS NewsHour, тривога посилилася напередодні виборів в Ізраїлі та проміжних виборів у США 3 листопада на тлі жорстких заяв ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та президента США Дональда Трампа.

Нетаньягу заявив, що керівництво Ірану має бути усунене. Трамп пообіцяв «довести справу до кінця» в Ірані через вісім місяців після початку війни. До регіону прямують третій авіаносець США та тисячі американських військових.

Запаси та підготовка до виїзду

35-річна Фереште Хаджіпур, мати маленької дитини, розповіла, що купує безрецептурні ліки та їжу, побоюючись «можливої війни й більших бомб». Тренер Хашем Ваджані заявив, що вже зібрав речі для переїзду до безпечнішого міста на півночі країни. Він також придбав консерви, крекери та додаткові ковдри.

За словами колишнього іранського посадовця й професора Тегеранського університету Сасана Карімі, керівництво Ірану вважає нові удари США ймовірними незалежно від результатів американських виборів та готує варіанти реагування.

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Економічний тиск

Американська морська блокада іранських портів обмежила експорт нафти, від якого залежить уряд країни. У матеріалі йдеться, що це спричинило дефіцит ліків, однак ознак нестачі продовольства чи інших товарів першої необхідності немає. Торгівля частково переорієнтовується на сухопутні маршрути, через що на кордонах накопичилися вантажівки.

Ціни на основні продукти різко зросли від початку війни: рис подорожчав більш ніж на 60%, яловичина — більш ніж на 150%. 36-річний Мохаммад Мохаммаді сказав, що похід до супермаркету може коштувати до половини середньої місячної зарплати у 400 млн ріалів, або приблизно 150 доларів.

Іран також погрожував завдати ударів по американських базах і союзниках США на Близькому Сході та заявляв про можливі атаки на нові цілі, зокрема підводні кабелі в Ормузькій протоці. Цього місяця там зафіксували найбільшу кількість повідомлень про атаки на комерційні судна від перших тижнів війни у березні.

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