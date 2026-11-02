У Тайвані жителі повіту Їлань за підтримки громадських організацій подали адміністративний позов із вимогою скасувати схвалення оцінки впливу на довкілля для продовження високошвидкісної залізниці до Їланя. Позов подали після того, як Виконавчий юань 11 вересня відхилив їхню адміністративну скаргу, повідомляє Taipei Times.

Питання щодо породи та сільгоспземель

Колишній заступник міністра Управління з охорони довкілля Тайваню та адвокат Томас Чан заявив, що розгляд екологічної оцінки проєкту був одним із найшвидших, які він бачив за 30 років роботи в екологічному праві. За його словами, будівництво лінії утворить майже 10 млн кубометрів вийнятого ґрунту й породи, але громадськості досі не пояснили, як із ними поводитимуться.

Чан також звернув увагу на заплановану спеціальну зону площею 420 гектарів поблизу станції високошвидкісної залізниці в Їлані. Точний масштаб вилучення сільськогосподарських земель для неї ще не визначили. На його думку, таке вилучення не є необхідним і може сприяти земельним спекуляціям. Більшість ділянок у межах запропонованої станційної зони належать до місцевої спеціальної сільськогосподарської зони.

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Він заявив, що проєкт може вплинути на сільськогосподарське середовище та засоби до існування працівників галузі, однак ці питання не розглянули в екологічній оцінці. Чан також сказав, що члени комітету з оцінки впливу на довкілля висловлювали занепокоєння щодо поводження з породою, планування маршруту, роботи Taiwan Railway Corp і фінансів Taiwan High Speed Rail Corp.

Критика процедури оцінювання

За словами Чана, попри ці застереження проєкт швидко пройшов другий етап екологічної оцінки без належного опрацювання порушених питань. Він зазначив, що раніший план прямої залізниці між Тайбеєм і Їланем передбачав 36-кілометровий маршрут через водозбір басейну водосховища Фейцуй та значно менший обсяг вийнятої породи, але його відхилили під час екологічного розгляду у 2006 році.

Колишній міністр транспорту Хочен Тань розкритикував те, що проєкт продовження високошвидкісної залізниці спочатку не проходив окремого техніко-економічного обґрунтування до комплексного планування. За даними Залізничного бюро, довжина лінії становить 60,6 км, хоча Чан назвав протяжність понад 90 км. Тань також поставив під сумнів вагові коефіцієнти під час порівняння маршрутів: скорочення часу поїздки мало вагу 0,054, розподіл транспортного потоку — 0,045, а вартість будівництва — 0,026, тоді як вплив на зони охорони водних джерел оцінювали коефіцієнтом 0,145.

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