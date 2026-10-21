В Ізраїлі до Єрусалимського магістратського суду у вівторок подали обвинувальний акт щодо 33-річного жителя Бейт-Шемеша. Йому закидають сексуальні правопорушення щодо чотирьох хлопців віком від 13 до 16 років.

Обвинувачення у кількох епізодах

За даними Jerusalem Post, прокуратура пов'язує обвинувачення з подіями, які нібито відбувалися у 2024–2026 роках у синагогах, мікві — юдейській ритуальній купальні — та супермаркеті в Бейт-Шемеші.

Серед інкримінованих правопорушень — непристойні дії, непристойні дії щодо дитини віком до 14 років, а також спроба вчинення непристойних дій. Прокуратура стверджує, що чоловік використовував зустрічі з хлопцями у релігійних закладах для дій сексуального характеру.

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Версія прокуратури

В одному з епізодів у синагозі, за версією обвинувачення, чоловік під час молитви неодноразово торкався одного з хлопців, попри його спроби припинити контакт. Коли підліток перейшов в інше місце синагоги, обвинувачений, як стверджує прокуратура, пішов за ним і знову торкнувся його.

Інші описані прокуратурою епізоди стосуються мікви. В одному випадку чоловік нібито торкнувся хлопця, коли той виходив із басейну для занурення, а в іншому — двічі торкнувся підлітка в роздягальні. Також обвинувачення повідомило про ймовірні непристойні дії щодо іншого хлопця в мікві та супермаркеті міста.

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