У Сінгапурі 38-річна Ребекка Нг після операції зі зменшення грудей у грудні 2024 року повернулася до бігу, гольфу, тхеквондо та пілатесу. Жінка розповіла, що роками мала біль у шиї, плечах і спині, а також була змушена відмовлятися від частини фізичних активностей через великий розмір грудей.

Як повідомляє Channel NewsAsia, після народження першої дитини у 2017 році розмір бюстгальтера Нг зріс із чашки B до D, а після завершення грудного вигодовування другої дитини — до 36E. Вона намагалася змінити ситуацію дієтою та фізичними вправами, схудла на 8 кг, однак розмір грудей і біль не змінилися.

Операція та відновлення

Під час операції видалили близько 800 г тканин, після чого розмір грудей Нг зменшився з 36E до 34C. За її словами, суттєве зменшення було потрібним для полегшення хронічного болю в шиї та спині. Операція тривала п'ять годин, а перші три дні після неї жінка провела в лікарні.

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Нг зазначила, що одразу після виходу з наркозу відчула полегшення, хоча повністю повернутися до звичного ритму змогла приблизно через шість тижнів. У перший тиждень після втручання їй встановили дренажі, а в перші тижні вона також відчувала дискомфорт від післяопераційної компресійної білизни та свербіж рубців.

Вартість процедури

За словами Нг, операцію в її випадку визнали медично необхідною, тому страховка покрила більшу частину витрат. Без страхового покриття процедура коштувала б приблизно 50 тисяч сінгапурських доларів, або близько 38 895 доларів США.

Жінка також розповіла, що раніше стикалася з глузуванням через зовнішність у школі та на роботі й обирала закритий одяг, щоб не акцентувати увагу на грудях. Після операції вона, за власними словами, отримала більше свободи у виборі одягу та повсякденній активності.

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