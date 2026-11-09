Жокейка Іззі Ніл у критичному стані після падіння в Австралії — ABC News Australia

В Австралії 22-річна жокейка-стажерка Іззі Ніл перебуває у критичному стані після падіння з коня під час перегонів Cotton Cup у Воррені, штат Новий Південний Уельс. Інцидент стався в неділю на позначці 400 метрів дистанції завдовжки 1600 метрів.

Ніл зазнала травм голови. Медики надали їй допомогу на місці, після чого жокейку гелікоптером доправили до лікарні міста Даббо, де вона залишається у критичному стані, повідомляє ABC News.

Кінь зазнав травми

Шестирічний кінь Марну, на якому їхала Ніл, зазнав травми передньої ноги. Тварину евтаназували. Racing NSW висловила підтримку жокейці, її родині, друзям і колегам.

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Ще один жокей, Дієго Монтес де Ока, також упав із коня Shadow Dane. Його наземним транспортом доправили до лікарні Даббо через травму стопи. Представник Racing NSW повідомив, що у жокея виявили ушкодження м’яких тканин лівої стопи без переломів і згодом виписали з лікарні.

Перегони в Сконі перенесли

Racing NSW після консультацій із жокеями та тренерами перенесла заплановану на понеділок гоночну зустріч у місті Скон. В організації заявили, що рішення ухвалили після тяжкого падіння Іззі Ніл у Воррені.

Racing NSW також проведе розслідування обставин інциденту. За словами коментатора перегонів Коліна Годжеса, Ніл здобула 88 перемог у 699 стартах і була відома в гоночних колах як віддана своїй справі вершниця.

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