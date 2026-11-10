Жолуді можуть передбачити зростання чисельності кліщів за два роки — ScienceDaily

Дослідники Інституту екосистемних досліджень Карі в Мілбруку, штат Нью-Йорк, встановили, що особливо рясний урожай жолудів може передбачати збільшення чисельності німф чорноногих кліщів через два роки. Висновки зроблено за результатами понад 35 років спостережень за кліщами, мишами, дубами, хижаками та погодою в лісовій місцевості округу Датчесс, повідомляє ScienceDaily.

Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, узагальнило дев’ять неочікуваних спостережень про екологію хвороби Лайма. Її збудником є бактерія Borrelia burgdorferi, яку людині зазвичай передає інфікований чорноногий кліщ. Німфи, тобто незрілі особини кліщів, відіграють значну роль у передачі інфекції людям.

Миші важливіші за оленів

На дослідницькій території площею 2 тисячі акрів науковці не виявили статистично значущого зв’язку між чисельністю білохвостих оленів і кількістю німф кліщів. Олені є джерелом крові для дорослих самиць кліщів, однак не передають їм бактерію Borrelia burgdorferi.

Натомість після років з особливо високою чисельністю мишей наступного року фіксували приблизно на 40% більше німф. Білоногі миші є ефективними хазяями для личинок кліщів і добре передають їм бактерію. Кліщі, що заразилися на личинковій стадії, можуть зберігати бактерію після перетворення на німф.

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Ланцюг від дубів до кліщів

Дуби періодично синхронно дають великі врожаї жолудів. Велика кількість цього корму сприяє зростанню популяції лісових гризунів наступного року, а більша чисельність мишей підтримує більшу кількість молодих кліщів. Саме тому значний урожай жолудів пов’язаний зі зростанням кількості німф через два роки.

Водночас більша кількість мишей не означає автоматично вищу частку інфікованих кліщів. Личинки також живляться на скунсах, білках та опосумах, які значно гірше передають бактерію. Розподіл живлення личинок між різними видами тварин може зменшувати частку німф, інфікованих збудником хвороби Лайма.

Спостереження також засвідчили, що кліщі в природі здатні переживати сильну спеку й холод, ховаючись у ґрунті або під опалим листям. Загалом тепліші роки на дослідній ділянці передували меншій кількості німф, хоча теплі умови водночас сприяють мишам. Науковці продовжать стежити за впливом зміни клімату, інвазивних видів і змін ландшафту на кліщів та їхніх хазяїв.

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