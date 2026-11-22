У Лондоні, Велика Британія, журнал Science Translational Medicine відкликав опубліковану 2022 року статтю команди Інституту Френсіса Кріка про експериментальну вакцину для ширшого захисту від SARS-CoV-2. Розслідування інституту дійшло висновку, що у трьох ілюстраціях роботи були сфабриковані дані та фальсифіковані зображення, повідомляє South China Morning Post.

Відповідальність визнав перший автор

У повідомленні про відкликання зазначено, що відповідальним за порушення був перший автор роботи Кевін В. Нг, який визнав свою відповідальність. Наявність сфабрикованих даних поставила під сумнів й інші експерименти у статті: первинні дані та зразки для них недоступні, тому перевірити результати заднім числом неможливо.

Робота мала назву Sars-CoV-2 S2-targeted vaccination elicits broadly neutralising antibodies. У ній дослідники випробовували на мишах ДНК-вакцину, націлену на субодиницю S2 спайкового білка коронавірусу. Ця ділянка змінюється повільніше, ніж інші частини білка, тому її розглядали як потенційну мішень для захисту від різних варіантів SARS-CoV-2 та інших коронавірусів.

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Статтю завантажили близько 37 тисяч разів і процитували 85 разів, зокрема у вісьмох наукових роботах цього року. Праці, що посилалися на неї, були написані дослідниками з установ у Китаї, США, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Франції, Бельгії, Сінгапурі, Індії та Уганді.

Напрям досліджень S2 зберігається

Молекулярний вірусолог Вінод Баласубраманіам з Університету Монаша в Малайзії заявив, що відкликання однієї роботи не спростовує наукової ідеї використовувати консервативну субодиницю S2 для створення ширшого імунного захисту. За його словами, більшість мутацій, які допомагають варіантам SARS-CoV-2 уникати антитіл, зосереджені у субодиниці S1, зокрема в рецептор-зв'язувальному домені, тоді як S2 змінюється повільніше.

Він наголосив, що відкликана робота була доклінічним дослідженням на мишах і не входила до доказової бази жодної схваленої вакцини проти COVID-19. Ліцензовані вакцини схвалювали на підставі великих клінічних досліджень третьої фази, а їхню ефективність також підтвердили незалежні дослідження у реальних умовах.

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