Журналіст Дапо Олоруньйомі отримає нагороду AMDF — Premium Times Nigeria

Нігерійського журналіста й видавця PREMIUM TIMES Дапо Олоруньйомі обрали лауреатом премії Africa Media Development Foundation (AMDF) за життєві досягнення 2026 року. Відзнаку присуджують журналістам і медійним фахівцям, чия робота зробила тривалий внесок у журналістику розвитку, суспільну дискусію та етичне висвітлення подій в Африці.

Нагороду вручать у грудні

AMDF оголосила про відзначення Олоруньйомі під час презентації фіналістів премії «Журналіст року» 2026 року. Рішення щодо нагороди за життєві досягнення ухвалює виключно рада фонду, яка щороку обирає одного лауреата.

Нагороду вручать під час 10-ї Африканської конференції з журналістики розвитку, запланованої на 2–4 грудня 2026 року. На конференції також мають оголосити переможців і призерів у категоріях премії «Журналіст року».

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Кар'єра Олоруньйомі

Дапо Олоруньйомі є генеральним директором Centre for Journalism Innovation and Development (CJID) та співзасновником PREMIUM TIMES, створеного у 2011 році, де він працює видавцем. У 2014 році він також співзаснував некомерційний Premium Times Centre for Investigative Journalism, який підтримував розслідувальну журналістику, свободу преси та розвиток медіа. У 2022 році організацію перейменували на CJID після розширення її мандата на підтримку журналістських інновацій і демократичної підзвітності в Західній Африці.

Раніше Олоруньйомі отримав Міжнародну премію за свободу преси Комітету захисту журналістів у 2020 році, нагороду за свободу преси Спілки журналістів Нігерії та премію за життєві досягнення Diamond Awards for Media Excellence у 2017 році. У 2025 році президент Нігерії Бола Тінубу відзначив його національною нагородою Officer of the Order of the Niger.

Фіналістів премії AMDF «Журналіст року» відібрали у чотирьох із п'яти категорій за заявками з дев'яти африканських країн. У категорії фотографії журі не рекомендувало жодного фіналіста.

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