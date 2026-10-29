В Індонезії журналісти CNA Verify виявили майже 400 дописів у соцмережах із неправдивими або безпідставними твердженнями про Сінгапур. Вони пов’язували країну з падінням індонезійського фондового ринку та вигаданою зустріччю індонезійських діячів із сінгапурським послом. Такі публікації сукупно набрали майже 12 млн переглядів, повідомляє Channel NewsAsia.

Неправдиві звинувачення щодо ринку

Хвиля дописів з’являлася з 19 до 27 жовтня, коли індонезійський фондовий ринок пережив найгірше дводенне падіння за всю історію. 15 жовтня постачальник глобальних фондових індексів MSCI повідомив, що розглядає можливість зниження статусу індонезійського ринку через питання корпоративного управління.

Колишній міністр торгівлі Індонезії Мухаммад Лутфі без доказів заявив, що сінгапурські державні інвестори GIC і Temasek нібито тиснули на MSCI. Обидві структури відкинули ці звинувачення. У соцмережах також намагалися пов’язати скорочення поставок індонезійського газу до Сінгапуру з цією версією, хоча Індонезія пояснювала обмеження потребою забезпечити надійність внутрішніх поставок.

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Вигадана зустріч із послом

Інша серія публікацій стверджувала, що колишній заступник міністра закордонних справ Індонезії Діно Патті Джалал і політолог Саіфул Муджані нібито зустрічалися з послом Сінгапуру в Джакарті Квоком Фук Сенгом. Обидва індонезійці заперечили, що така зустріч відбувалася, а посольство Сінгапуру назвало ці повідомлення дезінформацією.

Аналіз CNA Verify виявив ознаки скоординованої поведінки частини акаунтів: деякі з них створили в один день, вони публікували однакові тексти та зображення майже одночасно. Водночас журналісти не змогли встановити, чи стояв за цими дописами один оператор. Дослідник Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама Мухаммад Файзал бін Абдул Рахман зазначив, що на індонезійський онлайн-простір можуть впливати як скоординовані політичні групи, так і користувачі, які діють самостійно.

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