В Індії журналісти, незалежні медіа та автори контенту заявляють, що їхні публікації в соціальних мережах дедалі частіше обмежують після липневих протестів молодіжної Cockroach Janata Party у Нью-Делі. Серед такого контенту — відео з протестів, матеріали про індуїстську націоналістичну організацію «Раштрія сваямсевак санґх» та політичні карикатури на уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді, повідомляє Deutsche Welle.

Обмеження без пояснень

Авторка контенту CitySavitri розповіла, що її відео про роль «Раштрія сваямсевак санґх» у перемозі правлячої «Бхаратія джаната парті» на виборах 2014 року обмежили в Індії менш ніж за годину після публікації. Це був перший із трьох її роликів, доступ до яких обмежили.

Незалежна журналістка Садхіка Тіварі висвітлювала протест 20 липня в Нью-Делі, де, за її словами, поліція застосувала проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ. Її відео з дівчиною, яка розповідала про ймовірну жорстокість поліції, за кілька годин набрало близько 10 млн переглядів. Згодом доступ до нього обмежили для користувачів в Індії. Політичний карикатурист Сатіш Ачар’я також повідомив, що Instagram двічі блокував його профіль останнім часом.

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Нові правила для платформ

У лютому 2026 року Індія внесла зміни до правил для IT-посередників. Відтоді платформи мають вилучати або обмежувати доступ до визначеного незаконним контенту протягом трьох годин після отримання чинного судового рішення або вмотивованого повідомлення уряду. Раніше для цього відводилося 36 годин. За невиконання вимог платформи можуть втратити захист від відповідальності за контент третіх сторін.

Технологічний юрист і радник із питань політики Пранеш Пракаш зазначив, що оновлені правила дозволяють уповноваженим поліцейським повідомляти платформи про контент, який вони вважають незаконним, без обов’язкового подання офіційної скарги чи початку іншого судового провадження. Правозахисна організація Software Freedom Law Center, India висловила занепокоєння через непрозорість автоматизованих процедур виявлення та блокування публікацій.

Позиція уряду

Уряд Індії заперечує цензуру в інтернеті. Представник Міністерства інформаційних технологій Вінод Кумар у відповіді Deutsche Welle в серпні заявив, що дописи студентів і протестувальників після липневих акцій не видаляють, а влада діє лише щодо «неприйнятного контенту». За індійськими правилами незаконним може вважатися матеріал, який загрожує суверенітету й територіальній цілісності країни, порушує громадський порядок, підбурює до насильства або містить наклеп.

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