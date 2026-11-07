Зілтівекімаб не знизив частоту серйозних серцевих подій у ZEUS — STAT News

У Чикаго на наукових сесіях Американської асоціації серця представили детальні результати дослідження ZEUS препарату зілтівекімаб компанії Novo Nordisk. Моноклональне антитіло знизило рівень запального цитокіну інтерлейкіну-6, або IL-6, однак не зменшило кількість інфарктів, інсультів чи смертей порівняно з плацебо, повідомляє STAT News.

Результати дослідження ZEUS

У випробуванні брали участь пацієнти з тяжким захворюванням. Детальні результати ZEUS представили в суботу на сесіях Американської асоціації серця та одночасно опублікували в журналі New England Journal of Medicine.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші випробування припинили

Після оприлюднення основних результатів Novo Nordisk зупинила ще два дослідження зілтівекімабу — HERMES і ATHENA. У вересні комітет із моніторингу даних дійшов висновку, що ці випробування, ймовірно, не матимуть успіху.

Кардіологи, про яких пише STAT News, наголосили, що негативний результат ZEUS не заперечує важливої ролі запалення у серцево-судинних захворюваннях. Вони розглядають пошук мішеней на ранніших етапах запального шляху.

Читай нас у