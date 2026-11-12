Зірка НБА Стівен Каррі засудив критику дружини через поцілунок у фільмі — The Guardian

Зірка «Голден Стейт Ворріорз» Стівен Каррі засудив колишніх професійних спортсменів, які критикували його дружину Аєшу Каррі за роль у романтичній комедії з екранним поцілунком. У 90-секундному відео в Instagram баскетболіст заявив, що такі коментарі применшують професійні досягнення його дружини та демонструють подвійні стандарти щодо жінок.

Як повідомляє The Guardian, приводом для реакції стала участь Аєші Каррі у стрічці Second Chance Holiday, що вийшла на платформі Roku Channel 5 листопада. Це її перша головна роль у кіно: у фільмі вона зіграла разом з актором Меттью Даддаріо. Обговорення викликала сцена поцілунку між Аєшею Каррі та Меттью Даддаріо.

Реакція на коментарі спортсменів

Каррі відповів на висловлювання колишніх гравців НБА Гілберта Аренаса та Ніка Янга, а також ексгравців НФЛ Еммануеля Ачо і Лешона Маккоя. Аренас в одному з випусків свого подкасту назвав Аєшу Каррі «єдиною плямою» в сімейному житті баскетболіста та заявив, що вона поводиться не так, як дружини інших відомих баскетболістів. Янг також долучився до цієї розмови, а Маккой окремо поставив під сумнів рішення Аєші знятися в романтичній сцені.

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У своєму відео Стівен Каррі назвав такі висловлювання частиною ширшої проблеми ставлення до жінок і суспільних очікувань від них. Він також наголосив, що колишнім спортсменам варто вибачитися перед його дружиною. Баскетболіст завершив звернення подякою за безкоштовну рекламу фільму та закликав глядачів подивитися його на Roku.

Підтримка дружини

У дописі Каррі опублікував фотографії Аєші під час промокампанії фільму й закликав її «продовжувати сяяти». Його сестра Сайдел Каррі-Лі підтримала брата в коментарях, заявивши, що ситуація стосується того, як світ сприймає жінок. Стівен та Аєша Каррі одружилися 2011 року й виховують чотирьох дітей.

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