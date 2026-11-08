Зіткнення поїздів у Єгипті забрало життя семи людей — The National

У провінції Гіза в Єгипті щонайменше семеро людей загинули, ще 114 дістали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів на південь від Каїра. Аварія сталася в неділю. Після зіткнення кілька вагонів перекинулися або зійшли з рейок.

Зіткнення двох поїздів

Як повідомляє The National, поїзд, що прямував із Гізи до оазисної провінції Фаюм на південний захід від єгипетської столиці, врізався ззаду в інший потяг. Той їхав із Каїра до південного міста Асуан.

За даними влади, поїзд до Асуана здійснив незаплановану зупинку, після чого сталося зіткнення. Серед загиблих — машиніст поїзда, який прямував до Фаюма.

Єгипетська залізнична адміністрація направила до місця аварії аварійні бригади та крани для розчищення місця зіткнення. Там також працюють над відновленням руху в обох напрямках на лінії Каїр—Асуан.

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Розслідування причин аварії

Прокурори прибули на місце катастрофи та до лікарень, куди доправили поранених. Вони планують опитати пасажирів, щоб встановити причини зіткнення.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що стежить за наслідками аварії. Він доручив надати пораненим належну медичну допомогу та швидко розслідувати інцидент, висловив співчуття родинам загиблих і попередив про відповідальність за встановлену недбалість.

У матеріалі зазначається, що залізничні аварії в Єгипті трапляються регулярно. Серед поширених причин таких інцидентів називають людські помилки на переїздах і несправності сигналізації.

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