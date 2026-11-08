Злива та град затопили Уарас у Перу й пошкодили кілометр дороги — The Rio Times

У місті Уарас, столиці регіону Анкаш у Перу, 6 листопада сильний дощ із градом спричинив підтоплення вулиць і сходження уайко — потоку води, багнюки та каміння. Він пошкодив приблизно кілометр дороги П’єдрас-Азулес—Уарас поблизу Віста-Алегре, а рух на цій ділянці обмежили.

Пошкодження після негоди

За даними The Rio Times, у районі Такльян пошкоджено житловий будинок із саману та гофрованим металевим дахом. Родина залишилася в неушкоджених приміщеннях і прибирала наслідки негоди. Також затопило спортивний майданчик школи імені Антоніо Раймонді, а в офісі підрозділу кримінальних розслідувань національної поліції в Уарасі зафіксували протікання води.

У районі Індепенденсія, що входить до провінції Уарас, сильний дощ із градом затопив вулиці та крамниці. Згідно з оприлюдненими в соцмережах кадрами, потік води забрав мотоцикл і товари вуличних продавців.

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Попередження про подальші опади

Регіональний центр надзвичайних операцій Анкаша попередив про продовження опадів різної інтенсивності. Національна метеорологічна служба Перу SENAMHI прогнозувала дощі у високогірних районах Анкаша до 8 листопада. Регіональні посадовці також повідомляли про можливі пориви вітру та грози.

Центр надзвичайних операцій порадив жителям не наближатися до річок і схилів, перевірити дахи та очистити водостоки. За офіційною інформацією, про загиблих, поранених чи зниклих безвісти не повідомляли, однак повні масштаби збитків ще не встановлені. Уарас розташований у долині Кальєхон-де-Уайлас біля гірського масиву Кордильєра-Бланка.

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