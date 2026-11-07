Злива затримала кваліфікацію Гран-прі Сан-Паулу Формули-1 — Channel NewsAsia

У Сан-Паулу, Бразилія, сильна злива на автодромі «Інтерлагос» затримала кваліфікацію Гран-прі Сан-Паулу Формули-1. Дощ почався невдовзі після завершення третьої та останньої практики й посилився за кілька хвилин до запланованого старту сесії о 15:00 за місцевим часом.

Червоний прапор через зливу

Пілоти виїхали з піт-лейну за розкладом, однак через дві хвилини дирекція перегонів показала червоний прапор через погіршення умов. За даними Channel NewsAsia, на трасі утворилися скупчення води.

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Небезпека аквапланування

Щойно виїхавши на трасу, новоспечений чемпіон світу Кімі Антонеллі повідомив команді Mercedes по радіо, що вже відчуває аквапланування. Стан покриття також оцінював водій автомобіля безпеки Бернд Майлендер.

У коментарі Sky TV Майлендер заявив, що їхати трасою було надто небезпечно. За його словами, вода стояла навіть на прямих ділянках, що створювало ризик аквапланування на високій швидкості.

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