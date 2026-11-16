Зливи й спека ускладнюють роботу традиційних ремісників Індії — Channel NewsAsia

Традиційні ремісники в Індії заявляють, що мінлива погода, сильні зливи та спека дедалі більше заважають їхній роботі. У Мумбаї гончарі району Дхараві змушені припиняти виробництво під час інтенсивних опадів, а майстри традиційного текстильного друку аджрах у штаті Гуджарат стикаються зі збоями в сушінні тканин і проблемами з водою, повідомляє Channel NewsAsia.

Зливи зупиняють гончарне виробництво

Гончарство забезпечувало роботою родини Дхараві протягом поколінь, однак сильні дощі можуть зупиняти їхню працю на три-чотири місяці, розповів секретар Асоціації гончарів Дхараві Девджі Джетха Читрода. У Мумбаї почастішали випадки надзвичайно сильних опадів, а науковці попереджають, що глобальне потепління може посилювати такі зливи.

За даними метеостанції Сантакруз, упродовж мусонного періоду з червня до вересня в місті випало 2442,6 мм опадів, що перевищило середній сезонний рівень. Повені можуть порушувати шари ґрунту та змінювати склад глинистих відкладень: у сировині з'являється більше піску й інших домішок, які впливають на якість готових виробів. Водночас надмірна спека спричиняє розтріскування глини. Дослідження Центру науки й довкілля за 2024 рік встановило, що середня літня температура в Мумбаї у 2014–2023 роках була на 0,6°C вищою, ніж у 2001–2010 роках.

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Проблеми текстильних майстрів Гуджарату

Подібні труднощі мають майстри з регіону Качч у штаті Гуджарат, які створюють аджрах — багатовіковий різновид ручного набивного друку на тканині. Виготовлення текстилю передбачає багаторазове промивання, фарбування та нанесення візерунків і може тривати понад два тижні. Для цього потрібні значні обсяги води та відповідні погодні умови для сушіння.

Нерівномірні опади порушують кілька етапів сушіння, затримують роботу та знижують обсяги виробництва. Майстер Ісмаїл Кхатри зазначив, що через кліматичні зміни стало важче стабільно отримувати якість, якої очікують покупці. Ще однією проблемою є зниження рівня ґрунтових вод: деяким ремісникам доводиться копати глибші колодязі, але вода там має підвищений вміст солі та заліза, що впливає на барвники й готові тканини.

В Індії діють програми підтримки традиційних ремісників, зокрема PM Vishwakarma, яка передбачає пільгові кредити та інші види допомоги. Водночас експерти вважають, що працівникам, чия діяльність залежить від природних матеріалів і погодних умов, потрібні додаткові заходи для адаптації до змін довкілля.

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