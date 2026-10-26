Зливи спричинили раптові повені на Пхукеті — The Hindu

Нічні сильні зливи спричинили раптові повені в усіх трьох районах тайської острівної провінції Пхукет, зокрема в місті Пхукет. Постраждали близько 100 домогосподарств, повідомляє The Hindu з посиланням на місцевих посадовців.

Вода почала відступати

За словами заступника губернатора провінції Ромдона Хайяве, до кінця ранку 26 жовтня рівень води почав знижуватися. Водночас частина низинних районів залишалася затопленою, а водіям невеликих автомобілів порадили не заїжджати туди.

Потоки води зайшли до житлових кварталів і залили кілька доріг, зробивши їх непроїзними. На поширених у соцмережах фото й відео видно автомобілі, частково засипані брудом і камінням, які принесла вода. Повідомлень про загиблих або постраждалих на Пхукеті не надходило.

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Зсуви та попередження

У деяких частинах провінції також сталися зсуви ґрунту. Посадовці розчищають уламки, щоб вони не потрапили до каналів і не перекрили водні шляхи.

Метеорологічний департамент Таїланду попередив, що на півдні країни до 28 жовтня триватимуть сильні та безперервні дощі, які можуть спричинити нові раптові повені й зсуви. Від середини вересня повені охопили різні райони Таїланду; станом на 26 жовтня, за даними Департаменту запобігання та пом’якшення наслідків стихійних лих, загинули щонайменше 83 людини.

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