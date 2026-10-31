Зливи спричинили зсуви й перекрили дороги в Непалі — Kathmandu Post

У Непалі безперервні зливи спричинили зсуви, пошкодили дороги та ускладнили пересування в кількох районах країни. Особливо небезпечною стала ділянка шосе Прітхві поблизу Малекху, де річка підмиває дорожнє полотно знизу, повідомляє Kathmandu Post.

Небезпечна ділянка шосе Прітхві

Бруд і невеликі зсуви перекрили частини шосе в Крішнабгірі, Чалісе поблизу Гаджурі та біля річки Хатауті. На цих відтинках транспорт пропускають почергово в одному напрямку.

Біля Парева-Бгір неподалік Малекху уламки ґрунту продовжують падати зі схилу, тоді як річка розмиває дорогу. Керівник підрозділу Збройної поліції в Дхадінгу Тула Чаудхарі заявив, що проїзд цією ділянкою становить високий ризик для транспортних засобів.

Рух координує персонал служб безпеки, а екскаватори дорожнього проєкту розчищають бруд і зсувні маси. Водночас тривалі опади та нові зсуви ускладнюють повне відкриття траси. Поліція закликала водіїв і пасажирів бути обережними на вразливих відтинках дороги.

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Пошкоджене житло та зруйнований об’їзд

В окрузі Кавре кар’єрні відходи та уламки породи потрапили до поселення Чалал-Ганешстхан у сільському муніципалітеті Бетанчок. Один будинок засипало брудом і відходами до рівня даху, а хлів зруйнувався. Потоки води також затопили два інші будинки та змили домашнє майно.

Постраждали дві родини, члени яких рано-вранці переїхали до родичів. Загиблих або втрат худоби не зафіксували.

В окрузі Горкха річка Будхігандакі змила приблизно 20 метрів тимчасового об’їзду в Хорлабесі. Через це дорога Ларке знову стала непрохідною навіть для пішоходів. Відтинок є частиною дороги Бенігхат—Ааругхат—Ларке, а його пошкодження знову перервало сполучення між трьома округами сільського муніципалітету Дхарче та сільським муніципалітетом Чумнубрі.

Снігопад у районі Канченджанги

Після зміни погоди у високогірних районах Тапледжунга на сході Непалу випав сильний сніг. Через негоду місцеві й іноземні туристи на маршруті до Канченджанги затрималися в поселеннях Кхамбачен, Гхунса, Пхале та Пангпема. У Кхотанзі через скупчення води на полі до неділі призупинили футбольний турнір Solma.

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