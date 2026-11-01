Зливи в Еквадорі забрали життя людини на острові Санта-Крус — Anadolu Agency

На острові Санта-Крус у Галапагоському архіпелазі в Еквадорі внаслідок сильних злив загинула одна людина, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Через негоду влада оголосила надзвичайний стан, а близько 80 жителів евакуювали до тимчасового прихистку.

Затоплення та евакуація

Як повідомляє Anadolu Agency, загибель зафіксували в районі Бельявіста, а зникнення людей — у секторі Дівіно-Ніньйо. Зливи спричинили затоплення в центральній частині острова, зокрема в Бельявісті та Санта-Росі, а також у прибережних районах Мірамар, Агуакадаль і Ла-Каскада.

У Мірамарі обвалився будинок, також пошкоджено лінії електропередачі. Евакуйованих розмістили у спортивному колізеї Санта-Крус, переобладнаному під тимчасовий притулок.

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Робота служб

Аеропорт на сусідньому острові Бальтра призупинив комерційні рейси, однак залишився доступним для екстрених польотів і доставки гуманітарної допомоги. Рух дорогою між Пуерто-Айорою та Бельявістою був ускладнений, тому жителів закликали утриматися від необов’язкових поїздок.

Рада уряду Галапагосів залучила важку техніку й вантажівки для евакуації та допомоги постраждалим. Секретарка з управління ризиками Кароліна Лосано повідомила про створення двох тимчасових притулків загальною місткістю 500 людей і підготовку 1 000 наборів гуманітарної допомоги. До острова також направили 13 медиків, які провели понад 55 консультацій та доправили трьох пацієнтів до лікарні. За даними Ecuavisa, медичний центр Санта-Крус не працює через затоплення.

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