Зливи в Газі затопили 70 тисяч наметів — Deutsche Welle

У секторі Гази зливи затопили щонайменше 70 тисяч наметів і торкнулися понад 200 тисяч людей, повідомила місцева влада. За даними ЮНІСЕФ, унаслідок сильних опадів протягом вихідних загинули щонайменше шестеро людей, серед них діти. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Жителі півночі Гази розповіли виданню, що намагалися укріпити намети піском і уламками, аби не допустити потрапляння води всередину. Через багнюку навколо тимчасових укриттів людям важко навіть залишати їх, а речі та одяг кілька днів не вдавалося висушити через холод і дощі.

Затоплення та нестача укриттів

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що гуманітарні команди почали розчищати каналізаційні лінії та басейни для дощової води у 60 місцях. За оцінкою організації, це може допомогти близько 30 тисячам сімей. Водночас гуманітарні партнери ООН попередили про брак місць для переселення людей із затоплених районів і пошкоджених будівель.

За даними OCHA, ізраїльська влада обмежує доступ палестинців до територій за так званою Жовтою лінією, через що більша частина сектора Гази залишається недоступною. Ізраїль контролює близько двох третин території. Більшість приблизно 2 мільйонів жителів Гази неодноразово були переміщені та живуть у наметах, таборах для переміщених осіб або будинках, які вважають небезпечними.

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Суперечки щодо допомоги та відбудови

Відбудова Гази гальмується через те, що учасники переговорів не можуть погодити умови роззброєння ХАМАС і виведення ізраїльських військ. Рада миру, створена президентом США Дональдом Трампом у межах угоди про припинення вогню в жовтні 2025 року, закликала ізраїльський уряд негайно дозволити й полегшити ввезення зимових і гуманітарних вантажів.

Ізраїльський координатор діяльності уряду на територіях заявив, що останніми місяцями до Гази доправили 91 тисячу наметів, а також понад 8 200 вантажівок із брезентом, ковдрами та зимовим одягом. ООН і міжнародні гуманітарні організації звинувачують Ізраїль у систематичному блокуванні ввезення збірних укриттів. В ООН заявили, що близько 150 тисяч наметів готові до відправлення за межами Гази, однак очікують необхідних дозволів; Ізраїль це заперечує.

Організація Save the Children оцінює, що близько 1,2 мільйона людей, зокрема понад 560 тисяч дітей, перебувають у критичних або катастрофічних умовах проживання. Представник Фонду ООН у галузі народонаселення повідомив, що приблизно 400 тисяч людей живуть у районах із високим ризиком затоплення, серед них орієнтовно 10 тисяч вагітних жінок.

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