Зливи в Нігерії знизили врожай популярної зелені та підняли ціни — Mongabay

У Нігерії тривалі зливи й підтоплення скорочують врожаї водяного листя — одного з найпоширеніших листових овочів у країні. На фермах у південному штаті Крос-Ривер рослини не встигають достигнути через перезволоження ґрунту, а на ринках зменшилася пропозиція та зросли ціни, повідомляє Mongabay.

Фермерка Еноно Кока з Калабара розповіла, що більшість її посівів загинула після безперервних дощів у серпні та вересні. Інша фермерка, Джой Девід Окон, зазначила, що висаджені в серпні стебла водяного листя після рясних опадів опинилися на заболоченій, зарослій бур'янами ділянці.

Надлишок і нестача води

Водяний лист, або Talinum fruticosum, вирощують переважно на півдні Нігерії; його використовують, зокрема, для супів едіканг-іконг та афанг. Рослину часто розмножують стебловими живцями, яким потрібно щонайменше 30 днів для достигання.

Дослідники з Канади, Гани, Шрі-Ланки та США у тепличному експерименті порівняли реакцію цієї культури на посуху й тривале перезволоження. Вони встановили, що заболочення погіршує ріст рослин, однак сильна посуха завдає ще більшої шкоди: площа листя за надлишку води зменшувалася у 1,9 раза, а за посухи — у 3,8 раза. За словами аграрного дослідника Ефоо Бава Нуцукпо, тривале перезволоження може порушувати роботу коренів, фотосинтез і формування біомаси.

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У Нігерії сезон дощів зазвичай триває з квітня до жовтня, а дрібні фермери, які становлять близько 80% фермерського населення країни, значною мірою залежать від опадів. Водночас аналізи опадів вказують на тенденцію до їх збільшення в південних і прибережних районах, де зливи часто спричиняють повені.

Дефіцит на ринках

Нестача водяного листя вже позначилася на продавцях, покупцях і закладах харчування. Один із торговців у Калабарі повідомив, що після збитків від зіпсованого товару тепер закуповує приблизно вдвічі менше овочу. Жителька штату Риверс Фейт Онаї сказала, що невеликий пучок водяного листя на ринку коштує 1 000 найр, тоді як рестораторка Маргарет Ібок зазначила, що ціна потрібної їй кількості овочу зросла з 3 000 до 8 000 найр.

Науковці вважають, що цілорічну доступність культури можна поліпшити завдяки управлінню водними ресурсами. Серед запропонованих заходів — облаштування дренажу та підняття грядок у районах із тривалими опадами. Водночас високотехнологічні системи вирощування в контрольованому середовищі залишаються недоступними для багатьох дрібних фермерів через вартість їх встановлення.

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