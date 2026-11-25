Дослідження за участю 12 дорослих із хронічною хворобою нирок та протеїнурією показало, що зменшення споживання солі приблизно до 6 г на добу може посилювати ниркозахисний ефект препарату BQ123. Про результати роботи повідомляє News-Medical.

Дві дієти та препарат

Дослідники Единбурзького університету вивчали учасників із протеїнуричною хронічною хворобою нирок. Протеїнурія, тобто надлишок білка в сечі, є ознакою ураження нирок і пов’язана з ризиком прогресування хвороби.

Учасники дотримувалися двох 14-денних раціонів: звичного, що містив близько 13,3 г солі на добу, та раціону з обмеженням солі до близько 6,3 г на добу. Останній показник був близьким до рекомендованого максимуму.

Під час кожного періоду учасникам вводили BQ123 або плацебо. BQ123 блокує рецептори ендотеліну типу A і належить до класу антагоністів рецепторів ендотеліну. Ці препарати розглядають як перспективний напрям лікування хронічної хвороби нирок із протеїнурією.

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Результати за обмеження солі

BQ123 знижував артеріальний тиск і поліпшував показники функції кровоносних судин за обох дієт. Водночас зниження тиску у фільтрувальних структурах нирок і втрати білка із сечею спостерігали лише за раціону зі зниженим вмістом солі.

Під час обмеження солі також зафіксували початкове зниження швидкості фільтрації в нирках. Автори вважають, що це може відображати зменшення тиску в ниркових фільтрувальних структурах, а не їх ушкодження. За їхніми словами, подібні короткочасні зміни можливі на початку застосування інших ниркозахисних препаратів.

Керівник дослідження Ден П’ю заявив, що повний ниркозахисний ефект цього класу препаратів проявився лише за умови зниженого споживання солі. Водночас науковці наголосили, що потрібні більші й триваліші дослідження, аби перевірити, чи стосується цей ефект пероральних антагоністів рецепторів ендотеліну, які використовують у клінічній практиці, та чи поліпшує він довгострокове здоров’я нирок.

Роботу опублікували в журналі Kidney International.

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