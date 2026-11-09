ЗМІ: Ізраїль і США обговорюють нову угоду про військову допомогу — Anadolu Agency

Ізраїль і США ведуть переговори про нову багаторічну угоду щодо військової допомоги. Ізраїль прагне завершити домовленість до складання присяги новим складом Конгресу США у січні, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльську газету Yedioth Ahronoth.

Домовленість до зміни Конгресу

За даними видання, Тель-Авів хоче укласти угоду до початку роботи нового Конгресу через побоювання, що політичні перешкоди можуть вплинути на продовження допомоги. На проміжних виборах 3 листопада Демократична партія здобула контроль над Конгресом у Республіканської партії президента США Дональда Трампа.

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Yedioth Ahronoth також стверджує, що американська військова допомога Ізраїлю не припиниться негайно, всупереч попереднім заявам Трампа. Чинна угода спливає у 2028 році.

Зміна формату підтримки

За інформацією газети, пряму військову допомогу можуть скоротити майже вдвічі: замість звичного десятирічного механізму після завершення чинної угоди запровадять п'ятирічний. Після завершення цього періоду пряма військова підтримка США має припинитися. Водночас Вашингтон, за даними видання, планує збільшити фінансування спільної розробки систем протиповітряної та протиракетної оборони з нинішніх 500 млн доларів на рік до суми, яку поки не розкривають.

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