Ліванські медіа повідомили, що Корпус вартових ісламської революції Ірану залишив свої об’єкти в південних передмістях Бейрута та прилеглих районах Лівану. Про це у вівторок повідомив Jerusalem Post з посиланням на ліванські ЗМІ.

Переміщення до долини Бекаа

За даними ліванського видання Nidaa Al-Watan, Корпус вартових ісламської революції також перемістив персонал і логістичне обладнання до долини Бекаа. Повідомляється, що евакуація охопила, зокрема, район Дахія — опорний район угруповання «Хезболла» в південних передмістях Бейрута.

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Удар по об’єкту «Хезболли»

Окремо Армія оборони Ізраїлю заявила, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по колишньому об’єкту з виробництва ракет і зберігання зброї «Хезболли» в районі Джанта в долині Бекаа.

За даними ізраїльських військових, удару завдали після отримання розвідувальної інформації про нещодавнє повернення на об’єкт. Ціллю були входи до комплексу, щоб перешкодити відновленню його роботи. Ізраїльська армія стверджує, що раніше об’єкт використовували для виробництва ракет і зберігання озброєнь «Хезболли».

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