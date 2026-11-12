ЗМІ повідомили про напруження між тренером Зіданом і Мбаппе — Interia Sport

У Франції між тренером національної збірної Зінедіном Зіданом та її капітаном Кіліаном Мбаппе могло виникнути напруження під час першого збору команди. Причиною, за повідомленнями французьких медіа, стало рішення Зідана перевести нападника з позиції в центрі атаки на лівий фланг.

Реакція на зміну позиції

Як повідомляє Interia Sport з посиланням на L'Equipe, це рішення могло не сподобатися футболістові. Мбаппе багато років виступав на лівому фланзі, однак на першому зборі під керівництвом Зідана його перевели туди з центральної позиції.

За даними видання, тренер помітив реакцію капітана та на поточному зборі хоче налагодити відносини з ним. Для цього Зідан, за інформацією журналістів, планує повернути Мбаппе в центр атаки.

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Можлива відсутність у найближчій грі

Водночас Мбаппе може пропустити найближчий матч збірної Франції проти Італії в Лізі націй через м'язові проблеми, з якими він прибув на листопадовий збір. Французькі медіа повідомляють, що ушкодження не є серйозним, тому нападник «Реала» може зіграти проти Туреччини.

Збірна Франції очолює свою групу Ліги націй, випереджаючи Італію на три очки.

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