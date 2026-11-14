Зміна клімату посилила пожежну кризу в Індонезії — Mongabay

Антропогенна зміна клімату суттєво посилила рекордну спеку під час сезону пожеж у західній Індонезії у серпні—жовтні 2026 року. Висновку дійшла міжнародна дослідницька мережа World Weather Attribution, яка аналізує вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища, повідомляє Mongabay.

За оцінкою дослідників, пожежі охопили близько 1,9 млн гектарів торфовищ і тропічних лісів. Токсичний смог наражав 12,5 млн людей у країнах Південно-Східної Азії на небезпечне забруднення повітря. У самому Індонезії смог спричинив понад 400 тисяч респіраторних інфекцій, за даними звіту WWA.

Ель-Ніньйо спричинило дефіцит опадів

Автори аналізу встановили, що сильне явище Ель-Ніньйо стало головною причиною надзвичайного браку опадів: сезонна кількість дощів за три місяці скоротилася приблизно на 50%. Водночас рекордні температури переважно пов’язали з глобальним потеплінням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За розрахунками WWA, спричинена людською діяльністю зміна клімату підвищила температуру сезону на 1,6 °C, тоді як Ель-Ніньйо додало ще 0,3 °C. Дослідники вважають, що така екстремальна спека була б практично неможливою без викидів парникових газів. Також зміна клімату втричі підвищила ймовірність тижневих періодів одночасно спекотної та сухої погоди.

Осушені торфовища підвищують ризик пожеж

У WWA зазначили, що погодні чинники наклалися на тривалу деградацію ландшафтів. У 1990—2010 роках площа торф’яних болотних лісів скоротилася на 45% на Борнео та на 63% на Суматрі через осушення земель для сільського господарства й вирубку лісів.

Осушені торфовища легко займаються, а пожежі в них можуть тліти під землею тижнями та вивільняти значні запаси вуглецю. Автори звіту назвали захист незайманих лісів, відновлення осушених торфовищ і дотримання заборони на випалювання земель необхідними кроками для запобігання майбутнім масштабним смоговим кризам.

Читай нас у