Зміна округів у Північній Кароліні може коштувати республіканцям місць — Fortune

Республіканці у Північній Кароліні після перегляду меж виборчих округів у 2025 році розраховували отримати майже дві третини місць штату в Палаті представників США. Однак після виборів 2026 року партія, за оцінкою Fortune, може здобути менш ніж третину мандатів від штату.

Законодавчі збори Північної Кароліни, де переважають республіканці, змінили карту виборчих округів. В 11 із 14 округів більшість виборців голосувала за Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Проте підтримка демократів на проміжних виборах 2026 року поставила під загрозу й округи, де Трамп перемагав із перевагою до 20 відсоткових пунктів.

Ситуація в Огайо

В Огайо законодавці-республіканці також переглянули межі округів у 2025 році. Із 15 місць у делегації штату 12 припадали на округи, де більшість виборців підтримала Трампа у 2024 році. План мав забезпечити республіканцям дві третини місць від Огайо в Палаті представників, але у 120-му Конгресі вони можуть отримати менш ніж половину від цього показника.

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Автор матеріалу, професор політичних наук Університету штату Бойсе Чарлі Гант, називає такі наслідки можливим прикладом «dummymander». Цей термін описує ситуацію, коли партія надто розпорошує своїх прихильників між округами й через виборчу хвилю на користь опонентів втрачає більше місць, ніж могла б без нового розподілу.

Техас, Флорида й Алабама

У Техасі та Флориді республіканці намагалися здобути дев'ять місць, які раніше утримували демократи. Також перегляд меж торкнувся вразливого округу демократа Шомарі Фігурса в Алабамі. Усі ці округи Трамп виграв у 2024 році з перевагою щонайменше дев'ять відсоткових пунктів.

За даними Fortune, демократи зберегли більшість місць, на які націлювалися республіканці. Очікується, що республіканці в Техасі, Флориді та Алабамі матимуть у 120-му Конгресі стільки ж представників, як і в 119-му. У 9-му окрузі Теннессі республіканці втримали останнє місце, яке раніше контролювали демократи, але перемогли лише з перевагою близько 2 500 голосів, або трохи більш як один відсотковий пункт.

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