Зміни гена VPS25 пов’язали зі смертельною енцефалопатією немовлят — News-Medical

Дослідники Університету науки і технологій імені короля Абдалли (KAUST) та Спеціалізованої лікарні й дослідницького центру короля Фейсала (KFSHRC) у Саудівській Аравії виявили раніше невідому генетичну причину смертельного захворювання мозку новонароджених. Йдеться про рецесивні зміни гена VPS25, пов’язані з тяжкою неонатальною енцефалопатією, повідомляє News-Medical.

П’ять родин із подібними випадками

Робота, опублікована в журналі Genome Medicine, об’єднала дані п’яти неспоріднених родин із Саудівської Аравії, Європи та Північної Америки. У дітей спостерігалися схожі прояви: порушення розвитку мозку ще до народження, судоми, глибокі порушення розвитку та значні структурні аномалії головного мозку. У деяких родинах через це захворювання втратили понад одну дитину.

Порівняння клінічних випадків і дослідження клітин показали зміни в одному й тому самому гені VPS25. Науковці виявили порушення біологічних процесів, що впливають на кількість і склад малих позаклітинних везикул — мікроскопічних пакетів, які виділяють клітини. Серед компонентів, яких бракувало в цих везикулах, були білки, важливі для захисту та підтримання нервових клітин.

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Значення для діагностики

Автори назвали це першим доказом зв’язку змін VPS25 із захворюванням людини. За їхніми словами, відкриття дає лікарям ще один ген, який можна враховувати під час обстеження дітей із нез’ясованими аномаліями розвитку мозку. Виявлення причини також може допомогти в генетичному консультуванні родин і ухваленні рішень щодо майбутніх вагітностей.

Три з п’яти родин виявили завдяки геномним програмам у Саудівській Аравії, після чого команда зіставила ці дані з випадками в Європі та Північній Америці. Дослідники сподіваються знайти інші родини з таким самим станом, щоб точніше описати перебіг захворювання та вплив змін VPS25 на ранній розвиток мозку.

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