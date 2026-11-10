Зміни повільних хвиль сну виявили до симптомів Альцгеймера — News-Medical

Дослідження за участю 116 дорослих у Барселоні, Іспанія, показало, що форма повільних мозкових хвиль під час глибокого сну змінюється ще в людей без когнітивних порушень, але з аномальними амілоїдними біомаркерами хвороби Альцгеймера. Такі зміни можуть бути неінвазивними маркерами доклінічної стадії захворювання, повідомляє News-Medical з посиланням на статтю в журналі Alzheimer’s Research & Therapy.

Як проводили дослідження

Учасники провели по одній ночі в лабораторії сну лікарні Hospital Clínic de Barcelona, де їхній сон оцінювали методом полісомнографії. До вибірки увійшли 30 людей без когнітивних порушень і без аномальних амілоїдних біомаркерів, 45 учасників без когнітивних порушень із такими біомаркерами та 41 людина з легкими когнітивними порушеннями або легкою деменцією, пов’язаною з хворобою Альцгеймера.

Науковці аналізували загальну структуру сну, зокрема час неспання після засинання, ефективність сну та час до настання REM-фази. Окремо вони досліджували повільнохвильову активність у лобних ділянках мозку: кількість хвиль, їхню крутість, амплітуду та тривалість.

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Хвилі ставали пласкішими

Найвиразнішою зміною стало поступове зменшення крутості та амплітуди повільних хвиль у трьох досліджуваних групах. Середній нахил хвиль знизився приблизно з 370 мікровольтів за секунду у групі без аномальних амілоїдних біомаркерів до 342 у групі з такими біомаркерами та до 300 у пацієнтів із ранньою хворобою Альцгеймера. Їхня тривалість водночас зростала.

Учасники з ранньою стадією захворювання також довше не спали після засинання, мали нижчу ефективність сну та довше переходили до REM-фази, ніж обидві групи людей без когнітивних порушень. У 76 таких учасників, для яких були доступні дані подальших спостережень протягом приблизно шести з половиною років, крутіші хвилі та більша амплітуда були пов’язані з кращими показниками когнітивних функцій упродовж цього періоду.

Обмеження результатів

Автори наголосили, що порівняння між групами було перехресним і не дозволяє встановити, чи є порушення сну причиною або наслідком розвитку хвороби. Сон кожного учасника записували лише протягом однієї лабораторної ночі. Висновки щодо відмінностей між чоловіками та жінками дослідники назвали попередніми через невеликі розміри відповідних груп.

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