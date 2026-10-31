Зміни в підручниках Сирії спричинили критику через хіджаби на ілюстраціях — Euronews

У Сирії зміни в шкільних підручниках викликали критику в соцмережах: у поширених порівняннях різних видань помітили відредаговані ілюстрації жінок, вилучені зображення дітей, статуї та твори мистецтва. Як повідомляє Euronews, правки також торкнулися тем про політичне життя, громадянство, демократичну участь, місцеве самоврядування та медіа.

Зміни в ілюстраціях

Користувачі соцмереж порівнювали підручники для початкової школи, сьомого класу та видання «Соціальні дослідження» для шостого класу. На оприлюднених прикладах до намальованих жіночих персонажів додали хіджаби, а в окремих випадках — довгий одяг. Частину зображень жінок прибрали, статуї закрили, а окремі картини та скульптури вилучили чи замінили.

Серед найбільш обговорюваних прикладів — вилучення «Мони Лізи» Леонардо да Вінчі та малюнка з дівчинкою, яка стрибає через скакалку поруч із двома дітьми. Також із підручника прибрали картину із зображенням фінікійської принцеси Елісси, засновниці Карфагена, на полюванні. Її замінили іншим портретом, у якому цифровою обробкою закрили підборіддя та шию персонажки.

Окрему хвилю насмішок спричинив приклад, у якому статую фараонівської доби зобразили в смугастій сорочці. Користувачі також звернули увагу на персонажку лікарки у підручнику для першого класу: на одній сторінці вона має хіджаб, а на іншій — ні.

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Суперечки навколо історичного змісту

Активісти заявляли про зміни і в підручниках історії. Зокрема, вони звернули увагу на формулювання про людей, страчених 6 травня османським губернатором Джамалом-пашею: за їхніми даними, у новій версії їх названо «агентами Британії та Франції». Критики також повідомляли про вилучення зображення Султана-паші аль-Атраша, яке замінили зображенням шейха Салеха аль-Алі, та про видалення фото покійного президента Єгипту Гамаля Абделя Насера.

Серед інших зафіксованих у соцмережах правок — відсутність на одній із карт району Іскендерун і окупованих Сирійських Голан, а також вилучення абзацу про участь сирійських жінок у спротиві французькому мандату. Критики вважають, що такі зміни можуть звузити представлення суспільного й культурного різноманіття країни.

Позиція міністерства

Міністерство освіти Сирії в понеділок назвало повідомлення про нові правки неточними та заявило, що для чинного навчального року нових змін до програм не затверджували. У відомстві зазначили, що після падіння колишнього режиму було проведено одне оновлення, детально оголошене в січні 2025 року, яке передбачало вилучення його символів та ідеологічного змісту.

Міністерство заявило, що розробляє нові програми з акцентом на громадянство, повагу до інших, критичне мислення, цифрові та життєві навички. Водночас критики заперечили, що позиція відомства суперечить візуальним порівнянням підручників, які поширюються в мережі.

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