Дослідники City of Hope повідомили, що підвищена чутливість до холоду з віком може бути пов’язана зі зниженням активності термогенного жиру — тканини, яка спалює калорії для вироблення тепла. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, повідомляє News-Medical.

Як термогенний жир виробляє тепло

На відміну від білого жиру, який переважно накопичує енергію, термогенний жир допомагає організму зігріватися. Його клітини відрізняються рівнем активності: одні мають високий рівень білка UCP1, що забезпечує утворення тепла, тоді як інші містять менше цього білка й залишаються менш активними.

Дослідники виявили подібне поєднання клітин у зразках термогенного жиру людини, однак основну частину експериментів провели на мишах. За даними команди, сигнали нервової та імунної систем можуть змінювати баланс між активнішими й менш активними клітинами та регулювати вироблення тепла залежно від потреб організму.

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Повільніша реакція у старших мишей

У старших мишей ця система реагувала на зниження температури повільніше. Їхній термогенний жир усе ще був здатний посилювати вироблення тепла, однак потребував для цього більше часу. Через це тваринам було складніше підтримувати температуру тіла під час дії холоду.

Науковці також частково відновили вироблення тепла у старших мишей, заблокувавши одну з ланок біологічного механізму, пов’язаного з уповільненням реакції. Після такого втручання тварини виробляли більше тепла та витрачали більше енергії.

У досліді застосували міфепристон, однак автори наголосили, що цей препарат впливає на багато систем організму і не є засобом лікування вікової чутливості до холоду. Результати вказують, що вікове зниження активності термогенного жиру потенційно може бути оборотним. Вони також можуть сприяти подальшому вивченню метаболічних розладів, зокрема ожиріння та діабету 2 типу.

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