19 листопада на тлі сигналів із США золото короткочасно опустилося нижче $3 700 за унцію — до найнижчого рівня із вересня 2025 року. Згодом спотова ціна металу відновилася приблизно до $3 730 за унцію станом на 08:35 за Гринвічем, повідомляє Anadolu Agency.

На котирування тиснули зміцнення долара США та жорсткі сигнали представників Федеральної резервної системи щодо подальшого підвищення процентних ставок.

Сигнали Федеральної резервної системи

Протокол жовтневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку показав, що майже всі посадовці підтримували подальше підвищення ставок у найближчі місяці, аби повернути інфляцію до цільового рівня центрального банку в 2%.

Член ради керівників ФРС Крістофер Воллер заявив, що інфляційний тиск рухається в небажаному напрямку. Він також зазначив, що регулятор може розглянути підвищення ставки на 50 базисних пунктів у грудні.

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За даними CME FedWatch Tool, учасники ринку оцінюють імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця у 90%, а на 50 базисних пунктів — у 10%.

Динаміка срібла і долара

Срібло також знижувалося впродовж сесії, опустившись нижче $45 за унцію до мінімуму із вересня 2025 року. Пізніше його котирування відновилися до $45,430 за унцію.

Індекс долара США перебував поблизу позначки 103,838 станом на 05:35 за Гринвічем після того, як раніше досяг максимуму від початку року. Вищі процентні ставки збільшують альтернативну вартість володіння активами без дохідності, зокрема золотом, і послаблюють попит на них.

Втрати від початку року

Після останнього зниження золото втратило понад 13% від початку року та більш як 30% від січневого піку. Срібло знизилося більш ніж на 36% від початку року і понад на 60% від історичного максимуму, досягнутого раніше цього року.

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