На світовому ринку в середу спотова ціна золота знизилася на 0,66% — до 3 533 доларів за унцію станом на 05:42 за Гринвічем. Падіння відбулося на тлі повідомлень про заплановане підвищення мит США та очікувань щодо процентних ставок Федеральної резервної системи, повідомляє Anadolu Agency.

Це продовжило зниження попередньої сесії, коли золото втратило майже 2% і нівелювало відновлення ціни в понеділок.

Тиск на дорогоцінні метали

Грудневі ф’ючерси на золото у США також подешевшали на 0,14% — до 3 522 доларів за унцію. Спотова ціна срібла знизилася на 1,26%, до 40,38 долара за унцію станом на 05:46 за Гринвічем. Напередодні срібло подешевшало більш як на 5%.

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Дорогоцінні метали залишалися під тиском після розпродажу на фондових ринках у вівторок. Повідомлення про заплановане підвищення мит США на імпорт із Китаю, ЄС та ще понад десятка економік тиснули на акції технологічних компаній. Частина інвесторів продавала золото, щоб покрити маржинальні вимоги.

Увага до інфляції у США

На привабливість золота також впливають очікування щодо процентних ставок. Оскільки метал не приносить відсоткового доходу, очікування, що стійкий ціновий тиск може спонукати ФРС і надалі підвищувати вартість запозичень, зазвичай зменшують інтерес до цього активу.

Учасники ринку очікують на публікацію індексу цін на особисті споживчі витрати у США. PCE є preferred показником інфляції для ФРС; звіт має вийти о 13:30 за Гринвічем і може вплинути на очікування щодо засідання центробанку 8–9 грудня.

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