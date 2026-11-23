На світовому ринку золото в понеділок подорожчало на 2,3% — до 3619,15 долара за унцію станом на 06:05 GMT. Інвестори переглянули очікування щодо темпів підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, повідомляє Anadolu Agency.

Вплив розпродажу акцій

Зростання вартості дорогоцінного металу відбулося після розпродажу на світових фондових ринках. Згортання торгівлі, пов’язаної зі штучним інтелектом, тиснуло на акції та змусило учасників ринку переоцінити темпи посилення монетарної політики у США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг, що ФРС може припуститися помилки, якщо надто агресивно посилюватиме політику у відповідь на останні інфляційні дані. Він послався на суттєве посилення фінансових умов протягом останніх місяців.

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Очікування щодо ставки ФРС

За даними інструменту CME FedWatch, ринки оцінювали приблизно у 93,5% імовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів під час грудневого засідання. Інвестори також очікують на публікацію індексу цін на особисті споживчі витрати США, заплановану на середу. Цей індекс є пріоритетним для ФРС показником інфляції.

Минулого тижня золото втратило близько 9% вартості та опустилося до мінімуму за 14 місяців. Це стало найрізкішим тижневим падінням металу з березня на тлі жорстких заяв посадовців ФРС і розпродажу акцій технологічних та напівпровідникових компаній.

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