Ціни на золото у США стабілізувалися поблизу 3 580 доларів за унцію після того, як під час попередньої сесії опустилися нижче 3 500 доларів. Інвестори оцінювали дані про прискорення інфляції у США та очікування подальшого посилення монетарної політики Федеральної резервної системи, повідомляє Anadolu Agency.

Котирування золота

Станом на 03:17 за Гринвічем спотова ціна золота майже не змінилася і становила 3 580,87 долара за унцію. Ф’ючерси на золото у США з постачанням у грудні зросли на 1,2% — до 3 578,70 долара за унцію.

У середу золото вперше з вересня 2025 року ненадовго опустилося нижче позначки 3 500 доларів за унцію. Це сталося після публікації Бюро економічного аналізу США даних, які засвідчили посилення цінового тиску в жовтні.

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Інфляційні показники США

Індекс цін на особисті споживчі витрати, якому ФРС надає перевагу як інфляційному показнику, у жовтні зріс на 3,8% у річному вимірі після 3,6% у вересні. Базова інфляція за цим показником прискорилася до 3,3% із 3,1%.

У місячному вимірі індекс цін на особисті споживчі витрати підвищився на 0,3%, уповільнившись порівняно з вересневими 0,5%. Золото не приносить процентного доходу, тому стійка інфляція та очікування підвищення ставки ФРС на грудневому засіданні знижують привабливість цього активу.

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