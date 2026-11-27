На світових ринках ціна золота в п’ятницю відновилася вище 3600 доларів за унцію після падіння до більш ніж річного мінімуму раніше цього тижня. Спотове золото станом на 05:24 за Гринвічем подорожчало на 2,2% — до 3646 доларів за унцію, а ф’ючерси на золото у США зросли на 2,27%, до 3644 доларів за унцію.

Підтримка від долара та фондового ринку

Як повідомляє Anadolu Agency, відновленню котирувань сприяли покупки після зниження, послаблення долара США та спокійніша ситуація на фондових ринках. Аналітики пов’язали зменшення тиску на дорогоцінний метал із відновленням глобальних технологічних акцій і святковою паузою на ринках у США в період Дня подяки.

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Це зменшило потребу інвесторів продавати золото для залучення готівки. Індекс долара США, що вимірює курс американської валюти щодо кошика шести основних валют, знизився на 0,06% — до 103,72 пункту. У понеділок він сягав тижневого максимуму в 104,53 пункту.

Попереднє падіння та очікування щодо ставки

У середу золото опускалося нижче 3500 доларів за унцію вперше з вересня 2025 року. Водночас стійкий ціновий тиск у США посилив ринкові очікування підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою на її грудневому засіданні. Це обмежує загальне зростання вартості золота, яке не приносить процентного доходу.

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