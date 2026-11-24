На світових торгах у вівторок, напередодні публікації даних про інфляцію у США, золото подешевшало на 1,98% — до 3 563,10 долара за тройську унцію. Таким чином його ціна опустилася нижче позначки 3 600 доларів. Срібло втратило 5,27% і торгувалося на рівні 40,851 долара за унцію.

Місячне падіння цін

За останній місяць золото втратило 11,24% вартості, а срібло — 24,23%, повідомляє Anadolu Agency. У понеділок золото відновилося після мінімуму більш ніж за рік, а срібло додало 4,7%.

Відновлення акцій технологічних компаній послабило тиск на дорогоцінні метали. Під час попереднього розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, частина інвесторів продавала золото та срібло, щоб покрити маржинальні вимоги.

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Очікування щодо ставки ФРС

У середу Бюро економічного аналізу США має оприлюднити жовтневий індекс цін на особисті споживчі витрати — показник інфляції, якому ФРС надає перевагу. У вересні індекс зріс на 3,6% у річному вимірі, а базовий показник без урахування продуктів харчування та енергії — на 3,1%.

Ринки оцінювали ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 8–9 грудня приблизно у 95%. У жовтні центробанк зберіг базову ставку в діапазоні 3,75–4%. Вищі ставки можуть знижувати привабливість золота й срібла, оскільки прибуткові активи стають вигіднішими для інвесторів.

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