Золото впало нижче $4000 за унцію на тлі інфляції у США — Anadolu Agency

Після даних про інфляцію у США спотова ціна золота 12 листопада знизилася на 0,43% — до $3970,59 за унцію. Це була третя поспіль сесія падіння для дорогоцінного металу. Anadolu Agency повідомляє, що золото досягло найнижчого рівня більш ніж за тиждень.

Долар тримається біля максимуму

Індекс долара США перебував трохи нижче позначки 103, залишаючись поблизу найвищого рівня з квітня 2025 року. Срібло водночас подешевшало на 0,69% — до $51,305 за унцію.

Споживчі ціни у США в жовтні зросли на 0,4% порівняно з вереснем. Ринок очікував підвищення на 0,3%, хоча темп зростання сповільнився проти вересневих 0,6%.

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Очікування щодо ставки ФРС

Член Ради керуючих Федеральної резервної системи Крістофер Воллер підтримав підвищення процентної ставки у грудні та припустив, що за сильніших інфляційних показників регулятор може розглянути більш значне збільшення. Він схилявся до підвищення на 25 базисних пунктів навіть за поліпшення місячних даних щодо інфляції, тоді як суттєво вищий показник міг би стати підставою для обговорення кроку на 50 базисних пунктів.

Інвестори очікують даних США про ціни виробників, щотижневі заявки на допомогу з безробіття та продажі на вторинному ринку житла. Вищі ставки зазвичай тиснуть на золото, оскільки підвищують альтернативну вартість володіння металом, який не приносить процентного доходу.

Бюро статистики праці США не оприлюднило річні показники загальної та базової інфляції за жовтень через порушення збору даних під час урядового шатдауну 2025 року. Це не дозволило відомству провести річне порівняння показників.

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