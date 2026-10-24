Зона помірної та сильної посухи в Мексиці зросла на 70% — Mexico News Daily

У Мексиці площа територій із помірною та сильною посухою станом на 15 жовтня 2026 року зросла до 12,7% країни. Це на 5,2 відсоткового пункту більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли такі умови охоплювали 7,5% території. Попри опади вище норми в багатьох регіонах у першій половині жовтня, площа, уражена посухою цих категорій, була майже на 70% більшою, ніж роком раніше.

Посуха на півдні та південному сході

За даними Mexico News Daily, посушливий період найбільше позначився на південному сході країни. Загалом понад 35% території Мексики фіксували аномальну сухість, помірну або сильну посуху. Невелика ділянка на крайньому північному сході країни зазнавала екстремальної посухи.

У штаті Табаско помірну посуху зареєстрували на 56,1% площі, ще 19,3% території потерпали від сильної посухи. У штаті Чіапас ці показники становили відповідно 35,9% і 8,4%. У Герреро помірна посуха охоплювала 15,9% штату, сильна — 2,1%, а в Оахаці — 17,5% та 4,8% відповідно.

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Дощі дали локальне полегшення

Мексиканський моніторинг посухи повідомив, що нещодавні дощі зменшили площу аномально сухих районів і зон від помірної до екстремальної посухи в окремих частинах штатів Чіуауа, Нуево-Леон і Тамауліпас. Найпомітнішим результатом стало зникнення екстремальної посухи в Тамауліпасі.

Опади в першій половині жовтня пов'язували зі стабільним надходженням улоговин низького тиску та мусонних улоговин, а також із впливом ураганів Саймон і Труді в Тихому океані та тропічного шторму Ісаяс у Мексиканській затоці, який згодом став ураганом. Водночас цих дощів не вистачило, щоб компенсувати дефіцит опадів, накопичений у попередні місяці на півдні та південному сході Мексики.

Порівняно з другою половиною вересня ситуація дещо поліпшилася: частка території країни без посухи зросла з 64,6% до 64,9%. Водночас на сході та в окремих районах північного заходу зафіксували опади нижче норми.

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