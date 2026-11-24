Зонд Європейського космічного агентства Hera передав знімок подвійної астероїдної системи Дідім, на якому видно тінь меншого об’єкта Діморфос на поверхні більшого астероїда. Такий ефект виник, коли Діморфос затулив Сонце для частини поверхні Дідіма, повідомляє Space.com.

Подвійна система астероїдів

Дідім і Діморфос утворюють подвійну астероїдну систему: Діморфос є супутником більшого Дідіма. Знімок було передано на Землю, коли Hera наближалася до системи, що перебувала приблизно за 195 млн кілометрів від нашої планети.

На зображенні також можна розгледіти численні нерівні валуни та каміння на обох тілах. Науковці відносять Дідім до астероїдів типу «купа уламків» — це не суцільне тіло, а скупчення валунів, пилу, гравію та інших фрагментів, які утримує власна гравітація астероїда.

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Дослідження наслідків місії DART

Hera має прибути до системи 25 листопада. Місія досліджуватиме наслідки експерименту NASA DART: у вересні 2022 року кінетичний ударний апарат врізався у Діморфос, щоб перевірити можливість зміни траєкторії астероїда. Подібні місії потенційно можуть бути використані для відхилення астероїда, який загрожує зіткненням із Землею.

Європейське космічне агентство також планує оприлюднити перші повні зображення місії Hera.

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