Зонд Parker Solar Probe виявив зміну обертання магнітних полів — ScienceDaily

Міжнародна група науковців, аналізуючи дані зонда NASA Parker Solar Probe, виявила зміну напряму обертання турбулентних магнітних полів у сонячному вітрі. Це перше пряме спостереження такого явища в космічній плазмовій турбулентності, повідомляє ScienceDaily.

Зміна на малих масштабах

Дослідники з Технічного університету Брауншвейга, Токійського університету та інших установ проаналізували точні вимірювання магнітних полів і частинок. Вони встановили, що на певному діапазоні довжин хвиль магнітні поля в турбулентному середовищі змінюють напрям обертання.

Якщо дивитися вздовж напрямку від Сонця, на більших масштабах магнітні поля переважно обертаються проти годинникової стрілки. На значно менших масштабах переважний напрям змінюється на обертання за годинниковою стрілкою. У міру віддалення сонячного вітру від Сонця ця зміна стає виразнішою та зсувається в бік довших довжин хвиль.

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Межа між рухом рідини й частинок

Зміна відбувається на межі, де плазма переходить від колективної поведінки, подібної до руху рідини, до динаміки окремих частинок. На більших масштабах у плазмі формуються вихори та електромагнітні хвилі, що створюють складні коливання. Водночас аналіз показав упорядковану закономірність в обертанні магнітних полів.

Результати опублікували в журналі The Astrophysical Journal Letters. Автори роботи вважають, що виявлена особливість може допомогти краще пояснити процеси в сонячному вітрі та вдосконалити фізичні моделі для прогнозування геомагнітних бур. Турбулентність плазми також властива магнітосфері Землі, міжпланетному простору, зонам сонячних вивержень та акреційним дискам.

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