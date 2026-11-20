Космічний апарат NASA Voyager 1 досяг відстані однієї світлової доби від Землі — приблизно 25,9 млрд кілометрів, — але припинив надсилати наукові дані через імовірну проблему з бортовим комп’ютером. Про це повідомляє Live Science.

Сигнал є, наукових даних немає

Команда місії виявила проблему 14 листопада. Станом на 19 листопада її ще не усунули. Водночас фахівці зафіксували несучий сигнал, яким Voyager 1 передає на Землю наукову та інженерну інформацію. Це підтвердило, що апарат увімкнений і спрямований у правильний бік.

Позначки однієї світлової доби Voyager 1 досяг 18 листопада. Радіосигналу, що рухається зі швидкістю світла, потрібно 24 години, аби подолати відстань між Землею та апаратом в один бік. Через це діагностика проблем із зондом займає близько двох днів, а дані передаються на низькій швидкості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повторна проблема з комп’ютером

За оцінкою NASA, нинішня несправність, імовірно, пов’язана з комп’ютером, який збирає інформацію від наукових приладів і передає її на Землю у придатному для читання форматі. Подібна проблема виникла в листопаді 2023 року; тоді інженери відновили передавання наукових даних у червні 2024-го.

Команда застосовує підхід, подібний до того, який використала під час попереднього ремонту. У разі успіху Voyager 1 зможе й надалі надсилати дані з двох активних наукових приладів: магнітометра, який вимірює магнітні поля в міжзоряному просторі, та детектора плазмових хвиль, що вимірює заряджені частинки в міжзоряному середовищі.

Для економії енергії команда місії раніше вимкнула частину приладів апарата та увімкнула інші, ефективніші. За розрахунками місії, це має підтримати роботу Voyager 1 щонайменше до 2027 року. Апарат перебуває в міжзоряному просторі з 2012 року, а Voyager 2, за прогнозом команди, досягне відстані однієї світлової доби у 2035 році.

Читай нас у