Зовнішній борг Нігерії зріс до $145 млрд у 2025 році — Premium Times Nigeria

У Нігерії загальний обсяг зовнішнього боргу у 2025 році сягнув 145,02 млрд доларів, що на 6,6% більше, ніж роком раніше. Такі дані наведено у звіті Світового банку про міжнародний борг за 2026 рік, повідомляє Premium Times Nigeria.

За десятиріччя зовнішній борг країни зріс із 83,21 млрд доларів у 2015 році до 145,015 млрд доларів у 2025-му, або на 74,3%. Понад половину загальної суми становили приватні зобов’язання без державних гарантій та короткостроковий борг.

Структура зовнішніх зобов’язань

Державний і гарантований державою зовнішній борг Нігерії становив 62,4 млрд доларів. Ще 54,476 млрд доларів припадало на приватний борг без державних гарантій, а 28,139 млрд доларів — на короткострокові зовнішні зобов’язання.

У структурі державного та гарантованого державою боргу 31,365 млрд доларів припадало на багатосторонніх кредиторів, 6,683 млрд — на двосторонніх, а 24,352 млрд — на приватних кредиторів. Найбільшим двостороннім кредитором був Китай із 5,672 млрд доларів, далі йшла Франція з 774 млн доларів.

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На Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку припадало 18,533 млрд доларів багатосторонньої частини боргу. Кредити Міжнародного валютного фонду та розподіли спеціальних прав запозичення становили 5,516 млрд доларів.

Борг і експортні надходження

Співвідношення зовнішнього боргу Нігерії до експорту у 2025 році становило 212%, а до валового національного доходу — 51%. Витрати на обслуговування боргу дорівнювали 19% експорту та 5% валового національного доходу.

Середній строк погашення нових зобов’язань перед офіційними кредиторами у 2025 році становив 25 років, із п’ятирічним пільговим періодом та ставкою 1,9%. Для нових зобов’язань перед приватними кредиторами середній строк становив 12 років, пільговий період — вісім років, а ставка — 9,6%.

Світовий банк також зазначив, що Нігерія залучила 2,3 млрд доларів через міжнародні облігації двома траншами у 2025 році. Один випуск мав строк погашення 10 років і ставку 8,625%, інший — 20 років і ставку 9,125%.

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