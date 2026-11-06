Зовнішній борг Пакистану зріс до $135 млрд за десятиліття — Dawn

Зовнішній борг Пакистану за десять років майже подвоївся і наприкінці 2025 року сягнув 135,1 млрд доларів. У 2015 році цей показник становив 68,7 млрд доларів, ідеться у звіті Світового банку International Debt Report 2026, повідомляє Dawn.

Структура боргу

Із загальної суми 107,1 млрд доларів припадало на державний і гарантований державою борг. Ще 17,6 млрд доларів становив приватний негарантований борг, а 10,5 млрд доларів — короткострокові зобов’язання.

У структурі державного та гарантованого державою боргу Пакистан заборгував 56,8 млрд доларів багатостороннім кредиторам, 42,4 млрд доларів — двостороннім кредиторам і 7,8 млрд доларів — приватним кредиторам. Найбільшим окремим кредитором країни був Китай із 22,4 млрд доларів непогашених зобов’язань. Далі йшли Світовий банк — 19,2 млрд доларів — та Азійський банк розвитку з 16,8 млрд доларів.

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Умови кредитування

Середній строк погашення позик від офіційних кредиторів становив 16 років, пільговий період — чотири роки, а середня відсоткова ставка — 3,6%. Водночас приватні позики мали середню ставку 8,6%, трирічний строк погашення та річний пільговий період.

У 2025 році Китай продовжив строки погашення за кредитами Пакистану на 2 млрд доларів. Міжнародний валютний фонд того ж року здійснив нові виплати країні на 2,3 млрд доларів у межах механізмів Extended Fund Facility та Resilience and Sustainability Facility.

Світова динаміка

Зовнішній борг країн із низьким і середнім рівнем доходу у 2025 році зріс на 5,5% — до рекордних 9,4 трлн доларів. Загальні виплати з обслуговування такого боргу, включно з відсотками та погашенням основної суми, збільшилися на 1,9% і досягли 1,4 трлн доларів. Виплати власникам облігацій зросли на 13,7% — до 363,1 млрд доларів.

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