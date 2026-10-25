Зсув у Пакистані заблокував Балтистанську дорогу — The Express Tribune

У Пакистані зсув заблокував Балтистанську дорогу поблизу Шангуса в долині Ронду, в районі Скарду. Тисячі пасажирів, зокрема туристи, застрягли по обидва боки шляху.

Рух між Гілгітом і Скарду зупинено

Зсув порушив рух між Гілгітом і Скарду. Дорогу повністю перекрили, а рух транспорту на цій ділянці призупинили, повідомляє The Express Tribune.

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Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Гілгіт-Балтистану (GBDMA) заявило, що на місці зсуву продовжували сходити маси ґрунту та каміння. Великі валуни, які заблокували дорогу, не вдалося прибрати.

Занепокоєння мешканців

Місцеві жителі висловили занепокоєння через відсутність заходів безпеки на цій дорозі. За їхніми словами, зсуви часто перекривають шлях, а раніше тут неодноразово ставалися смертельні аварії.

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