Зсув у центральній Газі забрав життя жінки та чотирьох дітей — Anadolu Agency

У Дейр-ель-Балаху в центральній частині Гази зсув ґрунту засипав намети, де жили переміщені палестинці. Загинули жінка та четверо дітей, ще кілька людей зазнали поранень, повідомляє Anadolu Agency.

Пошуки людей під завалами

Речник Служби цивільної оборони Гази Махмуд Басаль заявив, що зсув піску й каміння на намети спричинив шторм. У подальшій заяві служба повідомила, що пошуки зниклих людей тривають.

Рятувальники та місцеві жителі намагалися дістатися до людей, які могли опинитися під завалами, використовуючи базові інструменти. Роботи ускладнювали відключення електроенергії та нестача рятувального обладнання.

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Наслідки негоди

Із вечора п’ятниці Газу накрили сильні дощі та поривчастий вітер. За даними урядового медіаофісу, негода затопила понад 70 тисяч наметів і зруйнувала десятки стін, спричинивши травми та матеріальні збитки.

Сотні тисяч палестинців живуть у тимчасових укриттях після руйнування їхніх домівок під час війни, що почалася у жовтні 2023 року. У матеріалі також зазначається, що обмеження Ізраїлю на постачання будівельних матеріалів і товарів для облаштування укриттів зберігалися попри припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яке набуло чинності 10 жовтня 2025 року.

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