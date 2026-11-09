Зсуви в Пакистані заблокували панелі та порушили електропостачання — The Express Tribune

У Гілгіт-Балтистані на півночі Пакистану зсуви заблокували доставку сонячних панелей Каракорумським шосе поблизу міста Чілас і врізалися у водний канал, що живить гідроелектростанцію. Дві вантажівки з панелями щонайменше 24 години стояли на перекритій дорозі, а зсув в окрузі Гізер порушив виробництво електроенергії одним із джерел постачання регіональної столиці Гілгіта, повідомляє The Express Tribune.

За даними видання, обидва зсуви спричинили сильні дощі. Повідомлялося, що вони завдали семи районам збитків на понад 20 млрд пакистанських рупій у 2025 році. Місцеві оцінки, які враховують втрати сільського господарства та пошкодження енергетичної інфраструктури, сягають майже 30 млрд рупій.

Панелі без повної системи

Гілгіт-Балтистан значною мірою залежить від гідроенергетики, однак повені, зсуви та прориви льодовикових озер регулярно пошкоджують канали, водозабори й іншу інфраструктуру. Сукупна потужність 46 гідроелектростанцій регіону зросла з 17,18 МВт у 2009 році до 65,319 МВт у 2025-му.

У березні 2026 року федеральний уряд виділив для Гілгіт-Балтистану 58 МВт сонячних потужностей: 40 МВт для побутових споживачів та 18 МВт для малого бізнесу й IT-сфери. Безкоштовними панелями планували охопити майже 148 тисяч домогосподарств, але за жеребкуванням відібрали 15 733 сім'ї. Із них 12 008 забрали обладнання, а 3 725 залишили панелі на складах.

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Для повноцінної роботи системи потрібні інвертор, акумулятор, проводка, кріплення, транспортування та монтаж. Залежно від системи й місцевості додаткові витрати можуть становити від 90 тисяч до понад 180 тисяч пакистанських рупій. Один із відібраних учасників програми в Гілгіті повідомив виданню, що за акумулятор та інвертор у нього попросили 150 тисяч рупій.

Залежність від гірських шляхів

Взимку дефіцит електроенергії в регіоні особливо відчутний через зниження виробництва на ГЕС. Сонячна панель без накопичувача може виробляти електрику вдень, але не здатна самостійно забезпечити освітлення після заходу сонця.

Доставка обладнання залежить від Каракорумського шосе. Зсуви в районах Кохістан або Діамер можуть на кілька днів переривати постачання пального, продуктів, будівельних матеріалів та сонячного обладнання. Для віддалених сіл додатковими витратами залишаються перевезення систем, виїзд фахівців для встановлення та подальше обслуговування.

Програма розвитку сільських районів і кліматичної стійкості Гілгіт-Балтистану вартістю 54,24 млн євро має охопити всі райони регіону та принести користь приблизно 43 200 домогосподарствам. Вона передбачає поліпшення доступу до чистої води, відновлюваної енергії та кліматично стійкої інфраструктури.

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