У печерах Баксін і Наксін у провінції Гуансі на півдні Китаю знайшли дев’ять зубів гомінінів, які свідчать, що Homo erectus жив у материковій Азії щонайменше на 60 тисяч років пізніше, ніж припускали дослідники. Як повідомляє Ars Technica, рештки також вказують на здатність цих гомінінів існувати в густих тропічних лісах.

Датування зубів і відкладів

Печери розташовані за 15 кілометрів одна від одної в карстовій долині. З-поміж понад 18 тисяч кісток і фрагментів тварин там виявили дев’ять зубів гомінінів. Дослідники проаналізували білки та хімічні ізотопи в емалі п’яти зубів.

Білковий аналіз чотирьох зразків і морфологічні вимірювання чотирьох інших зубів дали підстави віднести їх до Homo erectus. За люмінесцентним датуванням відкладів і співвідношенням ізотопів урану в кістках, брекчія, де накопичилися рештки, сформувалася приблизно між 324 тисячами та 184 тисячами років тому.

До цього найпізніші відомі рештки Homo erectus на материковій частині Азії датувалися періодом від 420 до 400 тисяч років тому. На індонезійському острові Ява цей вид, за викопними рештками, зберігався щонайменше до проміжку між 177 та 108 тисячами років тому.

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Можливе сусідство з денисівцями

Дев’ятий зуб із печери Баксін відрізняється і за білковим складом, і за формою. Автори роботи вважають, що він належав іншій популяції гомінінів, імовірно денисівцю, хоча остаточно ідентифікувати його не змогли.

Кістки та зуби, за оцінкою дослідників, могли потрапити до печер завдяки дикобразам. Тому знахідка не доводить безпосереднього контакту між Homo erectus і денисівцями, але вказує, що вони могли жити в одному регіоні приблизно в той самий час.

Життя в тропічному лісі

Співвідношення ізотопів вуглецю й кисню в зубній емалі гомінінів та тварин свідчить, що в районі печер у середньому плейстоцені існував вологий тропічний ліс із густим пологом. Це суперечить поширеному припущенню, що такі середовища були доступними переважно для Homo sapiens.

Аналіз ізотопів стронцію показав, що власники чотирьох досліджених зубів у дитинстві або пересувалися між різними районами, або споживали їжу з інших територій. Деякі показники відповідають корінним породам на відстані до 250 кілометрів від печер, зокрема на півночі В’єтнаму.

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